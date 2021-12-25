В МВД РФ допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года

В следующем году в России собираются ввести правила дорожного движения для электросамокатов и сигвеев. О соответствующих планах сообщил заместитель начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.

Нововведения в ПДД разработали в министерстве транспорта и уже согласовали в МВД. В их рамках предполагается определить статус ряда средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как гироскутеры, электросамокаты и так далее.

Помимо этого, в официальном порядке будут установлены нормативы, по которым они смогут ездить по дорогам на территории страны. В настоящее время изменение постановлений находится в процессе.

«Мы надеемся, что к весне-началу лета 2022 года все будет приведено к окончательной точке», - цитирует Кузина «МВД Медиа».

Ранее сообщалось, что в соответствии с проектом изменений ПДД максимальную разрешенную скорость для электросамокатов могут ограничить 25 километрами в час. Также предлагается установить лимиты для веса СИМ в 35 килограммов.