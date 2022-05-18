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Долгожданная посевная: как российские военные помогли фермерам в Мелитополе

Екатерина Радомская
06:00 18.05.2022
Аграрии торопятся обработать землю и посеять хлеб, во время боевых действий работать в поле было опасно для жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Они долго ждали этого момента. Запорожским фермерам возвращают сельскохозяйственную технику, которую у них забрали украинские военные. Посевная уже почти закончилась, но теперь аграрии успеют посеять хотя бы часть из того, что собирались.

«Сейчас посевная, готовимся. Не будет урожая, люди все останутся голодными», - сказал тракторист Николай Фирсов

Местные жители говорят, что украинские силовики собирали дань с фермерских хозяйств и «крышевали» агрохолдинги. А в последнее время - отбирали урожай.

«Были такие случаи, когда в момент уборки урожая появлялись люди в военной форме, в масках и присваивали себе урожай. Под страхом смерти и здоровья», - вспомнил глава района Андрей Сигута.

Им уже давно пора быть в поле, сеять и пахать. Техника нужна еще и чтобы следить за тем, что успели посадить. Например только здесь, в селе Астраханка, почти две тысячи гектаров земли, которые нужно обрабатывать, иначе урожая не будет.

«Работаем от клопа-черепашки. Это вредитель, который влияет на качество зерна. То есть, если мы не поработаем хорошо, хлебушка мы не получим качественного», - предупредила агроном Надежда Воронина.  

На местном хлебозаводе даже во время боевых действий не прекращали работу. Напротив, чтобы всем хватило хлеба - увеличили производство. 

«Раньше было очень тяжело, так как людей не могли собрать. Связи не было. Все выходили, кто был рядом. Было очень тяжело это все производить, на две печи работали, людям нужно было хлеба дать. Ждали все, ждали до последнего, пока пойдет первый хлеб. Все его горячим ели», - рассказала технолог Антонина Никитенко.

Идущий на выпечку хлеб, как будет готов, отправится по магазинам. Развоз происходит четыре раза в день. Во время боевых действий у завода стояла километровая очередь, а сейчас он производит пять-шесть тонн в сутки и этого вполне хватает.

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