Обстрелы ВСУ, нехватка топлива и семян: в каких условиях стартует посевная в Харьковской области

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Семена ковшами погрузчика вывозят из амбаров. Нужно спешить: сеялки в полях ждут сырье для работы. В одном из складов еще остались удобрения. Пойдут на подкормку озимой пшеницы.

Первыми на поля Харьковской области пропашные культиваторы. Они готовят землю непосредственно к севу. Масштабы огромные. Только одному небольшому господарству, в переводе на русский - товариществу, в ближайшие дни нужно обработать почти тысячу гектаров.

Большинство господарств, прежде всего крупных, остались без руководства. Хозяева уехали, забрав основные ресурсы, деньги, оставив тем самым людей без зарплаты и возможности закупить семена, топливо и удобрения.

Тем не менее, посевную нужно начинать и после бороны и пропашных культиваторов на поля выходят тракторы с сеялками.

Проселочные дороги в Харьковской области обстреливаются ВСУ не меньше, а в некоторых районах даже интенсивнее главных транспортных развязок. Многие из них заминированы украинскими военными при отступлении. Кроме того, не исключена возможность прохода диверсионных групп, чья излюбленная тактика - оставлять растяжки везде, даже на деревенских тропинках. Поэтому каждый выезд сельскохозяйственной техники на поля происходит после работы российских саперов.

Все аграрии, с которыми мы беседовали, в голос утверждают, что остался день или два для посева основной сейчас культуры - ячменя. Для подсолнечника и сои время еще не пришло. Семян достаточно, но вот горюче-смазочных материалов не хватает катастрофически, а в некоторых машинах нет даже аккумуляторов.

С семенами других культур серьезный дефицит. Не успели закупить, как и удобрения. Их запасено в разных хозяйствах от 30 до 50 процентов от необходимого. Запчастей не хватает, но люди понимают - работать нужно. Без владельцев хозяйств сами стали аккумулировать свои возможности, объединяться, вместе решать проблемы, выбирать лидеров. Один из ответственных за посевную, Сергей, рассказывает: обработать нужно больше 20 тысяч гектаров - все окрестные поля. Но, пока вынужденный простой.

«Горючки 10 процентов на хозяйствах, то есть ГСМ вообще нету. То есть, чтобы выехать сейчас работать - это на один день. А так все. Мы стоим», - отметил ответственный за проведение весенне-полевых работ Сергей Челомбитько.

На помощь украинским коллегам готовы прийти аграрии из России. Юрий Юрченко говорит, без слез смотреть на сегодняшнее состояние черноземных полей харьковщины сложно. Украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится - ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

«Необходим гуманитарный коридор, для того чтобы те, кто будет отвечать за это, смогли реализовать на территории России товарную продукцию, там же оказать помощь по приобретению необходимых материальных ресурсов. Возможно, какие-то в качестве спонсорской помощи могут быть изысканы средства у области или у областей смежных», - объяснил руководитель службы экономической безопасности СПК Юрий Юрченко.

Украинские аграрии подчеркивают: не собираются сидеть у кого-то на шее. Дайте возможность реализовать остатки продукции - а сделать это можно только в России - и мы закупим необходимое, говорят они. Если не хватит, возьмут у коллег и рассчитаются с ними осенью, после страды.