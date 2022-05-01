«Мне семья дороже»: сдавшийся военнослужащий ВСУ рассказал, как отказался выполнять приказ командования

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Добровольно сложивший оружие украинский военнослужащий ВСУ Юрий Гоптай объяснил свое нежелание воевать. У Юрия есть семья, с которой он хочет мирно жить. Поэтому он решил нарушить приказ - он должен был на своей машине приехать в расположение отряда ВСУ по Харьковом.

«Мы должны были отправиться в Харьковский отряд. Я поехал домой и оттуда уже никуда не уезжал. Мне семья моя дороже, чем сослуживцы... Пускай лучше добровольно сдадутся. Зачем это кровопролитие? Мне этого ничего не нужно, ни война, ни стрелять. Просто хочу жить. Жить с ребенком. Мне же тоже хочется, чтобы он на плечах у меня посидел, научить его на велосипеде кататься, как меня отец учил. Мне всего этого хочется, я не хочу, чтобы кто-то стрелял в меня», - рассказал Гоптай.

Ранее добровольно сложивший оружие военнослужащий украинской армии Виктор Воробьев рассказал, как проходила его служба во время специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по населенным пунктам, в которых находились местные жители. Команды производить обстрелы поступали свыше.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов