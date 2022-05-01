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Handelsblatt: ФРГ переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия

Виталий Музыка
08:32 01.05.2022
Общее повышение расходов граждан ФРГ из-за повышения цен на товары повседневного потребления сказывается сокращеним их бюджетов.
Handelsblatt: ФРГ переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия
© Фото: Ren Pengfei, XinHua, Globallookpress
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Граждане Германии столкнулись с «инфляционным шоком» в сфере розничной торговли продуктами питания и эксперты прогнозируют что цены будут продолжать расти. Об это пишет немецкая газета Handelsblatt.

В материале приведены цифры увеличения цен на продукты в марте более чем на 6%, свежие овощи поднялись в цене более чем на 14%, растительное масло - на 17%. Эксперты отмечают, что это «далеко не конец ценовой спирали».

«Мы переживаем инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания. Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», - цитирует издание слова партнера консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

Согласно данным аналитиков исследовательской компании GfK, процент потребителей, которые ожидают повышения цен на повседневные товары в будущем, вырос на 8% - до 85%.

Кроме того, в Германии ухудшается потребительский климат, отмечает Handelsblatt. Так, в мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта, что является самым низким значением за все время измерений.

Также аналитики прогнозируют снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта. Это самое низкое значение за все время измерений, отмечается в материале.

«Среди населения существует огромная неуверенность, которая удивительным образом отражается на покупательском поведении», - заявил отраслевой эксперт GfK Робер Кечкес, отметив сокращение бюджетов потребителей ввиду общего роста затрат.

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается платить в рублях за российский газ. Он считает, что решение президента РФ Владимира Путина по оплате газа в нацвалюте является шантажом.

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