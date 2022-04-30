Минфин ФРГ заявил об отказе платить за газ РФ в рублях в настоящем и будущем

Министр финансов Германии заявил, что решение Владимира Путина об оплате за газ в рублях является шантажом.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна отказывается платить в рублях за российский газ. Он считает, что решение президента РФ Владимира Путина по оплате является шантажом.

«Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», - написал Линднер в Twitter.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалл заявил, что Германия должна запустить российский газопровод «Северный поток - 2» в обмен на возможность оплачивать топливо в евро.