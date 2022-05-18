WP: Польша попросила НАТО развернуть больше сил на ее территории из-за «угрозы» России

При этом, как утверждается, ряд членов альянса выступили против данного предложения.

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Страны Балтии и Польша попросили НАТО развернуть больше сил на их территории из-за «угрозы» России. При этом ряд других членов альянса противятся этому, передает издание Washington Post.

«Политики, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм по поводу того, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территории НАТО», - пишут авторы статьи.

Соответствующее решение, как отмечается, должно быть принято к концу июня, когда лидеры стран НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Предположительно, в это же время будут одобрены заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе , если Турция откажется от своих возражений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что официальная Анкара готова одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс взамен на возобновление своего участия в программе производства истребителей F-35. Утверждается, что власти Турции настаивают на отмене ранее введенных санкций из-за покупки российских ЗРК С-400.