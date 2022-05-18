Российские военнослужащие организовали в Рубежном госпиталь для местных жителей

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Военнослужащие из Чечни организовали в освобожденном от украинских националистов Рубежном госпиталь для местных жителей. С собой привезли все необходимое для лечения и приема пациентов. Городская больница Рубежного оказалась разбита во время боев, а медпункты разграблены. Служба скорой помощи перестала работать еще в марте. Получившие ранения умирали на улицах, так и не дождавшись медиков. После освобождения города в здании уцелевшего инфекционного отделения заработал госпиталь. Лечат там и военных, и мирных жителей.

«Здесь и прием ведем и раненых понимаем, для этого у нас есть и операционная и перевязочная и все необходимое», - рассказал начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров.

Все врачи - волонтеры из России. Здесь работает нейрохирург из Ставрополя. Редкий специалист и очень востребованный. При контузиях нередки закрытые черепно-мозговые травмы, которые надо уметь правильно диагностировать.

Но больше всего работы в операционной. Людей с осколками и пулевыми ранениями доставляют сюда каждый день. Но иногда пациентам нужен простой терапевтический осмотр.

«В основном, осколочные ранения здесь часто встречаются, обращаются и мирные люди. Часто с диабетом приходят», - поделился врач Алладий Беков.

Сейчас в больничных палатах, в основном, военные с контузиями и только один гражданский. Пуля прошла совсем рядом с жизненно важным органом. Восстановили даже автопарк скорой помощи: две местных машины починили, а еще две сюда привезли из России.