Обломки и осколки: кадры из Рубежного, где идут бои с украинскими националистами

Воронка глубиной в человеческий рост. Вот каким оружием бьют по жилым кварталам. От взрыва в округе не осталось ни одного целого стекла.

Подъезд на верхних этажах города Рубежное. Под ногами битое стекло, выбитую дверь хозяева просто приставили, рядом - место, куда прилетел снаряд, вокруг много обломков.

Одна из заброшенных квартир. Видно, что люди уходили в спешке, посуда осталась, в серванте фотографии жильцов в молодости. Ничего не забрали, главным было спасать свою жизнь.

В городе гуманитарная катастрофа. Нет ни света, ни электричества, и даже на улице сильный запах газа. Видимо, пробило трубопровод. Целые квартиры можно пересчитать по пальцам, да и то там люди не живут, а прячутся по бомбоубежищам и подвалам.

Сейчас окраина города Рубежное и администрация города находятся под контролем Народной милиции ЛНР, но часть города еще занимают украинские националисты. С освобожденных территорий массово выезжают беженцы, в ближайшем крупном городе Старобельск для них развернули палатки обогрева. Это лишь транзитная остановка, окончательно люди находят кров вдали от войны, в Луганске или на территории России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что наступающая группировка ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила уже более 90% территории республики.