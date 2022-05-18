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Экс-генерал США перепутал кадры из видео игры с действиями ВСУ

Виктория Ивашечкина
23:30 18.05.2022
Военный опубликовал видеоролик в соцсетях, отметив, что российская сторона в ходе спецоперации «теряет большое количество истребителей».
Экс-генерал США перепутал кадры из видео игры с действиями ВСУ
© Фото: pixabay.com
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Американский генерал в отставке Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение российского самолета ПВО Украины.

«Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей», - подписал военный видеоролик.

Позже один из пользователей в комментарии заявил, что видео является подборкой кадров из игры. После этого Барри Маккафри удалил запись, пишет Fox News

На ошибку также обратили внимание британская газета Daily Mail. Кроме этого, американский журналист Бекет Адамс усомнился в компетентности отставного генерала.

«Можно подумать, что генерал в отставке с опытом и наградами не имеет представления о том, как все это выглядит на самом деле», - посетовал Адамс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине. По ее словам, необходимо сделать из этой ситуации выводы и использовать все ресурсы, чтобы пресечь разжигание ненависти.

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