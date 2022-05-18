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СМИ: жители Китая считают Россию наиболее дружественной страной в мире

Виктория Ивашечкина
02:18 18.05.2022
Как показало исследование, за последние три года отношение к РФ в стране заметно улучшилось.
СМИ: жители Китая считают Россию наиболее дружественной страной в мире
© Фото: Минобороны России
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Большинство граждан Китая положительно относятся к России, при этом США воспринимают с неодобрением. Об этом сообщает интернет-издание Asia Times, ссылаясь на социологический опрос, который был проведен ранее Центральноевропейским институтом азиатских исследований. 

«За последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», - говорится в статье.

Как пишет издание, мнение китайцев о России основано на доверии российскому руководству. Кроме этого, почти 80% опрошенных позитивно воспринимают РФ, а к США такое же отношение испытывают меньше трети. Две трети респондентов уверены, что американцы негативно относятся к Китаю.

Ранее в Китае заявили, что попытки коллективного Запада подавить Россию экономическими санкциями обречены на провал. Экономист Гао Дэшен указал на мощные ответные меры Москвы, которые свидетельствуют о наличии системного плана реагирования. Россия, считает эксперт, обладает достаточными ресурсами для того, чтобы бросить вызов доминированию Запада.

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