Хуснуллин назвал сроки выплат жителям Мелитополя зарплат и пенсий в рублях

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Жители Мелитополя Запорожской области Украины уже в мае начнут получать зарплаты и пенсии в рублях. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты, пенсии в рублях. Мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о перспективах распространения национальной валюты РФ в городе.

Хуснуллин также рассказал, что самая большая в Европе электростанция - Запорожская АЭС - будет работать на Россию. Энергия также может поставляться на Украину, если она будет готова ее принимать, отметил он.