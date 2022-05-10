МО РФ: Киев провел кровавую акцию в Харьковской области по «бучинскому» сценарию
Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим провел кровавую провокацию в Харьковской области по «бучинскому сценарию». Так, по его словам, на участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военные расстреляли шесть автомобилей мирных граждан с установленными на них белыми флагами.
«Фото- и видеосъемку этого чудовищного преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ», - отметил начальник НЦУО на брифинге.
Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что администрация города Запорожье на юге Украины под предлогом «обеспечения безопасности» запретила эвакуацию мирных жителей из города, чтобы в дальнейшем использовать их как «живой щит».
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.