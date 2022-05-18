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Вирусолог оценил опасность лихорадки Западного Нила и геморрагической лихорадки для РФ

Андрей Неделя
20:23 18.05.2022
По словам Анатолия Альтштейна, лихорадка Западного Нила передается комарами и может вызвать энцефалит или менингит. В свою очередь, геморрагическая лихорадка предается чаще всего от рыжих полевок.
Вирусолог оценил опасность лихорадки Западного Нила и геморрагической лихорадки для РФ
© Фото: Walid Berrazeg, KeystonePressAgency, goballookpress
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Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность появления лихорадки Западного Нила и геморрагической лихорадки в России. Он поделился со «Звездой» данными о последствиях заболеваний для человека.

По словам специалиста, в России вспышка лихорадки Западного Нила уже была в 1999 году. Скорее всего, люди ей болели и раньше, однако никто этого не диагностировал. Этот вирус передается комарами и может вызвать энцефалит или менингит.

Но, по словам вирусолога, паниковать не стоит. Альтштейн заверил, что большинство людей болеют бессимптомно или легко. Только у 20% инфицированных тяжелое состояние, из которых лишь у 5% летальный исход.

«Специфического лечения нет, а есть общее: жаропонижающие, антибиотики, если возникла дополнительная бактериальная инфекции», - рассказал он.

Геморрагическая лихорадка предается чаще всего от рыжих полевок, обитающих в лесах Урала, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока. Их фекалии попадают в пыль, которую вдыхает человек. Вирусолог отметил, что между людьми данная лихорадка не передается.

По мнению профессора, заболевание тяжелое, есть и летальные исходы. Однако, к счастью, оно не может дать эпидемию. Доктор медицинских наук сообщил, что ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев заражения.

Напомним, на прошлой неделе в Северной Корее было зарегистрировано более 296 тысяч случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Сообщается, что у пациентов отмечалась высокая температура.

Суммарно неизвестному заболеванию подверглись более 820 тысяч человек. Также зарегистрировано 15 случаев смертельного исхода.

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