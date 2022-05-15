В Северной Корее за сутки выявили более 296 тысяч случаев заражений «неизвестной лихорадкой»

В общей сложности неизвестному заболеванию подверглись более 820 тысяч человек.

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По сообщениям СМИ, за минувшую субботу в Северной Корее было зарегистрировано более 296 тысяч случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Сообщается, что у пациентов отмечалась высокая температура. Суммарно неизвестному заболеванию подверглись более 820 тысяч человек. Также зарегистрировано 15 случаев смертельного исхода. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечено, что эти данные были зарегистрированы в период с вечера 13 мая до 18:00 (12:00 по московскому времени) 14 мая. За этот период выздоровели более 252 тысяч пациентов.

Также приводится информация суммарного количества выздоровевших человек. Так, с момента регистрирования первого случая заражения с конца апреля по 14 мая их число составило порядка 496 тысяч человек.

Агентство сообщает, что суммарно умерли 42 человека. Сообщается, что вариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2 называемый «стелс-омикрон», был выявлен как минимум у одного пациента.

Сутками ранее власти Корейской Народно-Демократической Республики констатировали сильнейшее потрясение, с которым стране когда-либо приходилось сталкиваться с момента ее основания. Тогда же лидер нации Ким Чен Ын заявил, что распространившееся в стране инфекционное заболевание представляет серьезный вызов.