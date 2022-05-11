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В финале Кубка России по футболу сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Матч между командами пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Московский футбольный клуб «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. Тогда команда проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:3.

В этом году выход в финал турнира красно-белым помогла обеспечить победа над красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче. «Спартак» одолел дома команду из Красноярска со счетом 3:0.

Ранее московский волейбольный клуб «Динамо» стал чемпионом России во второй раз подряд. Победу в турнире московской команде обеспечила победа в поединке над Новосибирским «Локомотивом» в Казани.