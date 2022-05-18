Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

По словам американского лидера, страны приняли важное решение добиваться членства в альянсе «после тщательных и всеохватных демократических процессов в каждой стране».

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Президент США Джо Байден поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и считает их историческими. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном 18 мая.

«Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции», - заявил Байден.

Президент добавил, что с нетерпением ждет работы с конгрессом и союзниками, чтобы быстро привести две эти страны в «сильнейший в истории оборонный альянс».

По словам Байдена, Финляндия и Швеция приняли важное решение добиваться членства в альянсе «после тщательных и всеохватных демократических процессов в каждой стране». Он также отметил, что присоединение стран к альянсу укрепит сотрудничество в сфере обороны.

Финляндия и Швеция ранее подали заявки на вступление в военный альянс. В среду, 18 мая, постпреды стран НАТО не смогли начать рассмотрение заявок из-за позиции Турции, которая против вступления этих двух стран в альянс, пишет газета Financial Times.