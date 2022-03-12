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Эксперты рассказали о будущем отелей ушедших с российского рынка брендов

Роман Захаров
04:55 12.03.2022
Специалисты напомнили, что подавляющее большинство иностранных отельных брендов в РФ работает по франшизе.
Эксперты рассказали о будущем отелей ушедших с российского рынка брендов
© Фото: Pexels
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Отели международных брендов, ушедших из России, продолжат работу в стране, поскольку 99% из них находятся в российской собственности. Об этом рассказали представители отрасли.

«Уходят только бренды. Как правило, 99% объектов гостиничной сферы находятся в собственности российских компаний или бенефициаров. Уход брендов не катастрофичен. Все команды, которые работают на действующих объектах, продолжат это делать», - приводит РИА Новости слова президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в свою очередь, добавил, что подавляющее большинство иностранных отельных брендов в РФ работает по франшизе. Он также сообщил, что их объем составляет около 3-4% от общего номерного фонда в нашей стране.

По мнению экспертов, уход международных брендов отразится на развитии, но в то же время недостроенные проекты могут быть подхвачены российскими инвесторами.

«При поддержке правительства, консолидации российских инвесторов и создании дополнительных условий бизнесменам недостроенные проекты могут быть переданы другим управляющим компаниям и запущены российскими компаниями под российскими брендами», - объяснил руководитель ОСИГ.

Волков также высказал точку зрения, что уход иностранных брендов отелей может отразиться на крупных городах нашей страны, поскольку в больших населенных пунктах их очень много.

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