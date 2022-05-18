Вторая жизнь подбитой техники: как работает ремонтный батальон ЛНР

Нередко в ремонтный батальон попадает и тяжелая техника. Взять, например, танк ВСУ Т-64БМ «Булат». Уже скоро он будет воевать на стороне ЛНР.

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Эти специалисты способны вернуть в строй любую трофейную технику - от украинских танков до британских бронемашин. Ремонтный батальон в Луганской Республике постоянно отправляет на передовую восстановленные БТР и БМП, в том числе и захваченные у противника. Масштаб работ оценил Алексей Алексеев.

Подорвать при отступлении свой бронетранспортер украинцы не успели, и он стал трофеем Народной милиции. У боевой машины был неисправен двигатель. В Луганске БТР отремонтировали, и теперь осталось только перекрасить - и можно отправлять на передовую

«Починить этот брошенный английский броневик, предназначенный для эвакуации раненых с поле боя, оказалось сложнее из-за проблем с запчастями. Но в итоге и он теперь на ходу», - прокомментировал корреспондент.

Нередко в ремонтный батальон попадает и тяжелая техника. Взять, например, танк ВСУ Т-64БМ «Булат». Уже скоро он будет воевать на стороне ЛНР.

«Здесь устанавливаются борта, борта были в бою утеряны, их срезало, сбило снарядами, будут навариваться новые борта, сюда будет накладываться защита - и все будет восстановлено», - заметил заместитель командира ремонтной роты Василий Каира.

На ремонтной базе хватает техники с характерным украинским камуфляжем. Но основная работа батальона - ремонт не трофейных, а своих машин. Техническое обслуживание и замена деталей. Из боевых повреждений чаще всего приходится устранять последствия от взрыва противотанковых мин. Нередко ремонтники дают боевым машинам вторую и даже третью жизнь.

В спецоперации ремонтные подразделения играют очень важную роль. Им приходится не только эвакуировать подбитую технику из боя, но и чинить ее максимально быстро в полевых условиях.