Захарова сообщила об обстреле из украинских РСЗО изолятора с пленными из «Азовстали»

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Киев делает все возможное для того, чтобы гражданские, военные и боевики находились на «Азовстали».

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Украина обстреляла из РСЗО изолятор, в котором находится часть сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Также она сообщила, что Киев делает все, чтобы гражданские и боевики оставались на заводе и не выходили оттуда.

Ранее Минобороны России сообщило, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, а всего с 16 мая - 959 человек. Раненых направляют в больницу Новоазовска в ДНР, где им оказывается медицинская помощь.

Следователям предстоит установить личности боевиков и проверить их возможную причастность к совершению преступлений.