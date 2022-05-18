«На разных высотах»: эксперт рассказал о возможностях боевого лазера «Пересвет»

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Военный эксперт Борис Рожин рассказал «Звезде» о возможностях боевого лазерного комплекса «Пересвет».

«Комплекс предназначен для выведения из строя различных технических средств на разных высотах, то есть заявлено вплоть до спутников, касается различных БПЛА. Также будет направлено против различных самолетов», - сказал он.

Эксперт также отметил, что похожие разработки ведутся в передовых странах мира, в частности, на Западе. Он предположил, что такое вооружение будет внедряться на разных уровнях.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Пересвет» уже серийно поставляется в российские войска. Боевой лазер может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов