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В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%

Виктория Ивашечкина
03:28 09.03.2022
Согласно инициативе, в рамках специальной программы ЦБ должен принимать под залог ВИП банков.
В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%
© Фото: Pexels
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В Госдуме РФ предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Сделать это планируется в рамках поддержки отрасли и сохранения доступности жилья. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. 

Он подчеркнул, что, согласно инициативе, в рамках специальной программы Центробанк должен принимать под залог ВИП банков.

Имеются в виду выданные кредиты на жилье, которое уже оформлено в собственность. При этом ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним - меньше 0,15%. Под такой залог, утверждает Кошелев, Центробанк будет выдавать займы банкам под не более 2%, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%.

«Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью "квадрата" не более цены, установленной Минстроем», - добавил Владимир Кошелев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в нынешних условиях цены на ипотеку изменятся, но льготные ипотечные программы продолжат действовать

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