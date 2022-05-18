Ростуризм запустит программу бесплатных турпоездок для школьников

Глава ведомства отметила, что в 2022 году на реализацию данной программы выделили 500 млн рублей, а со следующего года объем финансирования увеличится до 1,5 млрд рублей.

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В этом году Ростуризм впервые запускает программу бесплатных туристических культурно-познавательных поездок для школьников. Об этом в ходе правительственного часа в Государственной думе сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в поездку с интересными экскурсионными программами, с возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона», - заявила она.

Догузова отметила, что в 2022 году на реализацию данной программы выделили 500 млн рублей, а со следующего года объем финансирования увеличится до 1,5 млрд рублей. По словам главы Ростуризма, ежегодно по 200-300 тысяч детей смогут открывать для себя Россию.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России начнут изучать историю с первого класса. По его словам, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.