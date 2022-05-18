МИД РФ заявил послу Испании о высылке 27 дипломатов из Москвы

Испанскому послу вручили ноту протеста в связи с высылкой российских сотрудников загранучреждений.

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Посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса вызвали в МИД России. Дипломату выразили решительный протест в связи с объявлением 27 сотрудников российских загранучреждений в Мадриде персонами нон грата.

«Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ответ Россия высылает 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, они объявлены персонами нон грата. Дипломатам надлежит покинуть страну в течение семи дней после вручения ноты послу.

Ранее Москва в качестве ответной меры выслала 34 французских дипломата и 24 сотрудника дипмиссии Италии. Послов Пьера Леви и Джорджо Стараче соответственно вызвали в МИД РФ для выражения протеста и объявления о принятых симметричных решениях.