В России разрешили выезд в Грузию через границу на автомобиле

Ранее выезд через госграницу РФ был разрешен в Абхазию, Монголию, Китай.

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее антиковидные ограничения на въезд в Грузию и в Донбасс через автомобильные пункты пропуска.

С марта 2020 года было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные пункты пропуска через госграницу РФ.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, ограничительные меры теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, а также ДНР и ЛНР.

Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай.

Несколькими днями ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Российской Федерацией и пообещал, что страна не будет вовлечена в военные конфликты. По его словам, грузинская сторона направлена на развитие, строительство и мир с Москвой.