Суд в Кемерове арестовал сторонника неонацистов, повредившего опоры ЛЭП

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу до 16 июня сторонника украинских националистов, причастного к повреждению линии электропередачи в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы суда.

«Центральным районным судом Кемерова 13 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня 2022 года в связи с поступившим ходатайством следователя», - утвердили в суде.

Сегодня утром в Кемерове сотрудники ФСБ и МВД России задержали пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор ЛЭП в Кузбассе. Отмечается, что повреждение линий электропередачи привело к временному отключению электроэнергии в Кемеровской области. Кроме того, у мужчины были найдены пневматические пистолеты, боевые ножи, взрывчатые вещества, крепежные болты с поврежденных ЛЭП и средства связи.