Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Корабли Балтфлота РФ совершат более десяти дальних походов в 2022 году

02:07 12.01.2022
Командующий Балтфлотом заверил, что моряки-балтийцы будут продолжать выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ РФ.
Корабли Балтфлота РФ совершат более десяти дальних походов в 2022 году
© Фото: МО РФ
Читайте нас на:

Корабли Балтийского флота РФ в 2022 году совершат свыше десяти дальних походов. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

«В этом году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти походов кораблей в дальнюю морскую зону, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах», - сообзил военачальник.

Лиина при этом добавил, что усилия Балтийского флота направлены на обеспечение военно-морских интересов России. Также он заверил, что моряки-балтийцы будут продолжать выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ РФ.

Материал подготовили: Роман Захаров, Юрий Хведчин 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
В России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»
20:59 В стране и мире
Видео
ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям
20:04 В стране и мире
Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
17:10 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО
17:48 В стране и мире
Видео
Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
Популярное
Видео
«Бомба замедленного действия»: ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.