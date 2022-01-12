Армия Корабли Балтфлота РФ совершат более десяти дальних походов в 2022 году Командующий Балтфлотом заверил, что моряки-балтийцы будут продолжать выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ РФ. © Фото: МО РФ Читайте нас на: Корабли Балтийского флота РФ в 2022 году совершат свыше десяти дальних походов. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. «В этом году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти походов кораблей в дальнюю морскую зону, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах», - сообзил военачальник. Лиина при этом добавил, что усилия Балтийского флота направлены на обеспечение военно-морских интересов России. Также он заверил, что моряки-балтийцы будут продолжать выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ РФ. Материал подготовили: Роман Захаров, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика