Легкий истребитель Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Легкий истребитель Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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