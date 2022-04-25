В РКН сообщили, что штрафы к Google превысили семь миллиардов рублей

Об этом сообщил замглавы ведомства во время выступления на форуме безопасного Интернета.

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Роскомнадзор в общей сложности оштрафовал американскую компанию Google уже более чем на семь миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента со своих ресурсов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ведомства Вадим Субботин во время выступления на форуме безопасного Интернета.

«В общей сложности за неудаление запрещенного контента на видеохостинге YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размеры которых уже превышают семь миллиардов рублей», - заявил Субботин.

Ранее Google оштрафовали на 11 миллионов рублей за распространение на YouTube пропагандистских материалов украинских нацбатов и недостоверных данных о погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.