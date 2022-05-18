В Кремле прокомментировали попытки Украины представить сдачу боевиков из «Азовстали» как «эвакуацию»

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Выход боевиков с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе можно расценивать только однозначно: они складывают оружие и сдаются. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», складывают оружие и сдаются», - сказал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика из «Азовстали». По данным ведомства, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 959 украинских военных, среди них 80 раненых. Отмечается, что 51 раненого направили в больницу Новоазовска в ДНР, где им будет оказана медицинская помощь.