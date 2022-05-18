Корабли ТОФ отразили «вражеский авианалет» у берегов Камчатки
Мероприятия проходили в рамках плановых тактических учений с корабельной ударной группой ТОФ в морском полигоне Авачинского залива.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Малые ракетные корабли «Иней» и «Смерч» под прикрытием противолодочных самолетов Ил-38 выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Тихом океане вблизи Камчатки.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, в рамках проведенной тренировки экипажи боевых кораблей отразили «вражеский» авианалет.
Ракетные стрельбы выполнялись корабельным зенитным ракетным комплексом «Оса-М», также для были созданы аэрозольная завеса и радиоэлектронные помехи. Артиллерийские стрельбы экипажи выполнили, применив корабельные артустановки АК-176 и АК-630.
Малые ракетные корабли «Иней» и «Смерч» относятся к проекту 1234 «Овод».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов