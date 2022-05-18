Армия Корабли ТОФ отразили «вражеский авианалет» у берегов Камчатки Мероприятия проходили в рамках плановых тактических учений с корабельной ударной группой ТОФ в морском полигоне Авачинского залива. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Малые ракетные корабли «Иней» и «Смерч» под прикрытием противолодочных самолетов Ил-38 выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Тихом океане вблизи Камчатки. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, в рамках проведенной тренировки экипажи боевых кораблей отразили «вражеский» авианалет. Ракетные стрельбы выполнялись корабельным зенитным ракетным комплексом «Оса-М», также для были созданы аэрозольная завеса и радиоэлектронные помехи. Артиллерийские стрельбы экипажи выполнили, применив корабельные артустановки АК-176 и АК-630. Малые ракетные корабли «Иней» и «Смерч» относятся к проекту 1234 «Овод». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика