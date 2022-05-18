Вице-премьер Борисов озвучил долю России на мировом рынке вооружений

Юрий Борисов отметил, что у России сформирован пакет заказов на многие годы вперед. Его объем составляет около 50 миллиардов долларов. При этом стоимость ежегодно экспортируемых вооружений достигает около 14-15 миллиардов долларов.

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил долю России на мировом рынке вооружений. Он сделал это в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», - заметил Борисов.

Он отметил, что у России сформирован пакет заказов на многие годы вперед. Его объем составляет около 50 миллиардов долларов. При этом стоимость ежегодно экспортируемых вооружений достигает около 14-15 миллиардов долларов.

Вице-премьер отметил, что это достаточно серьезная статья доходов. По его словам, после экспорта углеводородов и продовольствия - это третья по объему часть экспортных поступлений.

Также Борисов сообщил, что зенитная ракетная система С-500 уже начинает поступать на вооружение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

