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Украина потеряла 172 самолета и 125 вертолетов с начала российской спецоперации

11:00 18.05.2022
Также уничтожены 927 украинских беспилотника, 311 ЗРК, 3139 танков и бронемашин, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 172 самолета, 125 вертолетов, сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В общей сложности за все время спецоперации уничтожены 927 украинских беспилотника, 311 ЗРК, 3139 танков и бронемашин, 389 установок РСЗО, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники.

Генерал-майор добавил, что в районе села Протопоповка под Харьковом удалось разгромить понтонную переправу, которую соорудили украинские военные для форсирования реки Северский Донец.

Он также отметил, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, а всего с 16 мая - 959 человек. Раненых направляют в больницу Новоазовска в ДНР, где им оказывается медицинская помощь.

Ранее «Звезда» показала видео боевой работы ЗРК «Тор-М2У» в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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