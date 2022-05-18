Ракетные войска и артиллерия выполнили еще 645 огневых задач в ходе спецоперации
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге во вторник о боевой работе российских ракетчиков и артиллеристов в ходе спецоперации на Украине.
«Поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное», - сказал он.
Генерал-майор добавил, что в районе села Протопоповка под Харьковом удалось разгромить понтонную переправу, которую соорудили украинские военные для форсирования реки Северский Донец.
Он также отметил, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, а всего с 16 мая - 959 человек. Раненых направляют в больницу Новоазовска в ДНР, где им оказывается медицинская помощь.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов