Ракетные войска и артиллерия выполнили еще 645 огневых задач в ходе спецоперации

В ходе выполнения задач была уничтожена батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства, отметили в МО РФ.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге во вторник о боевой работе российских ракетчиков и артиллеристов в ходе спецоперации на Украине.

«Поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное», - сказал он.

Генерал-майор добавил, что в районе села Протопоповка под Харьковом удалось разгромить понтонную переправу, которую соорудили украинские военные для форсирования реки Северский Донец.

Он также отметил, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика, а всего с 16 мая - 959 человек. Раненых направляют в больницу Новоазовска в ДНР, где им оказывается медицинская помощь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов