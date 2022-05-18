Спорт Старший тренер сборной прокомментировала дисквалификацию гимнаста Куляка Максим Крюков Представитель сборной заявила, что необходимо продолжить подготовку. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Ситуация сложилась не в нашу пользу. Так прокомментировала дисквалификацию российского спортсмена Ивана Куляка старший тренер сборных команд России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. «К сожалению, не все получается так, как мы бы хотели. Ситуация, которая сейчас складывается, она, к сожалению, не в нашу пользу», - сказала она в интервью телеканалу «Звезда». Родионенко также добавила, что, несмотря на печальную для тренеров новость, необходимо продолжать работать. Ранее стало известно, что российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме. Теперь спортсмен обязан вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, а также возместить 2 000 франков как издержки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика