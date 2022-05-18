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Минобороны России сообщило об уничтожении еще 15 украинских беспилотников

Максим Крюков
10:59 18.05.2022
Также, как заявили в ведомстве, в Харьковской области перехвачены восемь украинских снарядов РСЗО «Смерч».
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы РФ уничтожили пятнадцать беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявил он.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Кроме этого, В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе украинских самолетов Су-25 и МиГ-29. Самолеты были сбиты в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

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