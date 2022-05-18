В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе украинских самолетов Су-25 и МиГ-29
Самолеты были сбиты в ДНР и Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
ВС РФ средствами ПВО уничтожили в воздухе два самолета украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25», - сказал он.
Также он добавил, что в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области был ликвидирован МиГ-29 воздушных сил Украины.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика с «Азовстали». Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с территории предприятия с 16 мая сдались 959 боевиков.