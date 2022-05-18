Вице-премьер Борисов заявил, что система С-500 уже начинает поступать на вооружение

Он подчеркнул, что С-500 совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

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Зенитная ракетная система С-500 уже начинает поступать в российские войска, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», - сказал он, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Ранее в Минобороны России заявили, что возможности С-500 уникальны, а аналогов этой системы просто не существует.

С-500 «Прометей» - российская зенитная ракетная система. Ее предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.