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США создают структуру для изучения НЛО

Светлана Иванова
10:01 10.12.2021
Подразделение обеспечат доступом к сведениям о НЛО от разведсообщества и Министерства обороны США.
США создают структуру для изучения НЛО
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Структура для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО) появится в США. Организация сменит целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая занималась этими вопросами с 2020 года. Новое подразделение обеспечат доступом к сведениям о НЛО от разведсообщества и Министерства обороны США. Предполагается, что ведомства помогут обеспечить «скоординированный» ответ.

Об ожидающихся изменениях рассказала сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, пишет The Hill.

О реорганизации целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям, которая была создана в 2020 году, объявили осенью 2021 года. Структура, которая придет на смену старой, будет заниматься «обнаружением, идентификацией и интерпретацией поведения объектов, которые представляют интерес в воздушном пространстве специального назначения».

Ранее журналисты обнаружили в архивах Федерального бюро расследований США документы с сотнями наблюдений неопознанных летающих объектов. В 1940-х годах пилоты, полицейские и солдаты описывали НЛО, перемещающиеся со скоростью 43 тысяч км/ч, и даже тела инопланетян.

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