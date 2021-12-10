США создают структуру для изучения НЛО

Структура для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО) появится в США. Организация сменит целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая занималась этими вопросами с 2020 года. Новое подразделение обеспечат доступом к сведениям о НЛО от разведсообщества и Министерства обороны США. Предполагается, что ведомства помогут обеспечить «скоординированный» ответ.

Об ожидающихся изменениях рассказала сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, пишет The Hill.

О реорганизации целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям, которая была создана в 2020 году, объявили осенью 2021 года. Структура, которая придет на смену старой, будет заниматься «обнаружением, идентификацией и интерпретацией поведения объектов, которые представляют интерес в воздушном пространстве специального назначения».

Ранее журналисты обнаружили в архивах Федерального бюро расследований США документы с сотнями наблюдений неопознанных летающих объектов. В 1940-х годах пилоты, полицейские и солдаты описывали НЛО, перемещающиеся со скоростью 43 тысяч км/ч, и даже тела инопланетян.