В Эстонии проходят крупные учения при участии армий стран НАТО «Еж-2022»

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Сегодня в Эстонии началась активная фаза учений НАТО «Еж-2022». В общей сложности в них примут участие более 15 тысяч военнослужащих из десяти стран, а география маневров охватит территории от датского острова Борнхольм до северной Латвии.

Официально цель учений - проверка боеспособности военных и оценка международного взаимодействия. Однако, по мнению экспертов, это является демонстрацией силы вблизи границы с Россией.

Военные планируют задействовать бронетехнику, ударные вертолеты, истребители и десантные корабли. Завершатся эти маневры 3 июня.

Ранее Член Комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев рассказал в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда», какое значение для России будет иметь вступление в НАТО Финляндии и Швеции, а также к чему приведет потеря безъядерного статуса Балтики.