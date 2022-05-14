Минобороны показало кадры уничтожения понтонной переправы на Северском Донце
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения понтонной переправы и подразделения украинской армии, которое предприняло попытку переправиться через реку Северский Донец. Подразделение было обнаружено расчетом беспилотного летательного аппарата во время выполнения разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ.
Так, российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехники украинских военных, укрывавшихся в лесном массиве. Понтонная переправа была полностью разрушена огнем артиллерии, и вскоре она затонула. Вместе тем была уничтожена успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами. Российские военные также захватили часть бронетехники ВСУ.
Помимо этого на противоположном берегу была уничтожена бронетехника и техника понтонно-мостового подразделения украинских вооруженных сил при попытке отхода.
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Материал подготовили: Елизавета Потейчук и Николай Баранов