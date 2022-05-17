МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов в ходе спецоперации на Украине

Мощные боеприпасы позволяют вести минометчикам огонь на разрушение опорных пунктов на дальности более семи тысяч метров.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов в ходе спецоперации на Украине.

В ходе выполнения огневых задач расчеты ведут разведку позиций противника с помощью БПЛА. При выявлении целей расчеты незамедлительно отрывают огонь.

Минометы позволяют открывать огонь практически сразу. Подготовка к ведению огня занимает незначительное время. Так, мощный боеприпас позволяет вести огонь на разрушение опорных пунктов на дальности более семи тысяч метров.

Кроме этого, минометчики выявляют и уничтожают бронетехнику противника. Из самых значимых целей за последнее время, как сообщили сами артиллеристы, были уничтоженные танки и боевые машины пехоты. Также военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции.

Личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный район и уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ. Десантники подавили огневые точки огнем из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.