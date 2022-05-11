Подавление огнем: кадры уничтожения опорного пункта ВСУ подразделением ВДВ
Противотанковое подразделение ВДВ выдвинулось в заданный район и уничтожило огневые точки опорного пункта ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный район и уничтожил огневые точки опорного пункта ВСУ. Десантники подавили огневые точки огнем из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы разведывательно-штурмовых групп ВДВ в ходе спецоперации на Украине. Проведя разведку, они обнаружили замаскированные позиции ВСУ, включая позиции бронетехники и артиллерии.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов