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«Канистру горящую кинул нам в подвал»: украинский радикал пытался сжечь старушку с дочерью в ДНР

Константин Исаев
Алиса Краузе
05:02 13.05.2022
В ужасной ситуации женщинам помогли наши военнослужащие. О случившемся пострадавшие поведали «Звезде» уже в медучреждении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В некоторые истории, о которых узнаешь уже здесь, глубоко в тылу, даже невозможно поверить. Тем более, на фоне красочных росписей на стенах бывшего пионерского лагеря, который сейчас превратился в военно-полевой госпиталь.

«Мы с мамой в ночь с 17 на 18 апреля пошли в подвал. Ну как: поужинали, подоили корову, пошли в подвал», - рассказала Татьяна Пономарева.

Самое страшное в этих словах то, что Татьяна произносит их абсолютно без эмоций. Ну, подумаешь, вечерняя дойка, ужин... ну, очередной артобстрел - обыденность.

Маму Татьяны Пономаревой в срочном порядке эвакуировали вертолетом. Транспортировали на носилках: пожилая женщина получила ожоги разной степени тяжести. И даже не от обстрелов - от соседа.

В ту ночь он зашел во двор к женщинам. Знал, что мужиков в доме нет. Знал, что такое безнаказанность.

Тому, что произошло дальше, недостаточно даже определения «бесчеловечность». В русском языке слов, описывающих этот поступок во всем его безобразии и жестокости, просто не существует.

«Мужчина взял канистру. Смотрю, канистру горящую кидает нам в подвал», - рассказала Татьяна.

Маму Татьяны Пономаревой зовут Абдулова Марьям Галиуллиевна. У нее в роду столько национальностей, что и сама она сбилась со счету. Но это никак не помешало соседу по селу прийти ночью, чтобы убить двух беззащитных женщин - за то, что посчитал их русскими.

«Он спрашивал все время нас: вы русские, русские?» - указала Марьям.

Фамилия у соседа Сердэцкий. Только она ему, как видно, совсем не подходит. А описание его действий звучит страшнее любой сцены из фильма ужасов.

«Мы не знали, что он бандер. Дочка выбежала первой, и он бросил еще в нас флягу с бензином. Потом, когда мы выбежали, смотрим, из темноты выходит Сердэцкий. Он ударил дочку кастетом... в висок, а меня ударил ногой... Я долго ползла... Точно и не помню, наверное... я два часа ползла на коленках до дома», - поделилась ужасающими подробностями нападения пожилая женщина.

На помощь пришли те, кого эти женщины ждали больше всего - наши военные. Вертолет, эвакуация, госпиталь. Что стало с соседом Сердэцким скоро выяснят компетентные люди.

«Все будет хорошо. Я знаю, что Россия победит, я за Россию», - высказалась Марьям Абдулова.

Ранее в поселок Старый Салтов в Харьковской области вошел сформированный из бывших уголовников украинский батальон карателей. Первым делом националисты начали расправляться с пророссийски настроенными местными жителями, увозя их в неизвестном направлении. Очень вероятно, что с концами.

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