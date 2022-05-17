СМИ: ведущие банки Японии потеряли из-за антироссийских санкций более $2,7 млрд

Утверждается, что главные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть выданные им кредиты в результате влияния введенных ограничений.

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Потери трех главных японских банков Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам завершившегося финансового года превысили 350 миллиардов иен ( или более $2,7 миллиарда). Об этом сообщает телеканал NHK.

Утверждается, что главные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть выданные им кредиты в результате влияния антироссийских санкций. Кроме этого, Sumitomo Mitsui выражают беспокойство дальнейшей судьбой своей дочерней компании на территории России, опасаясь, что она может быть реквизирована.

В начале мая в Японии приняли решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении России на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида после переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Так, отмечалось, что ограничительные меры, в частности, предусматривают расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.