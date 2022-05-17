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Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправили в войска

03:05 17.05.2022
Танк значительно превосходит своего предшественника, но сохраняет минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.
© Видео: пресс-служба Уралвагонзавода © Фото: пресс-служба Уралвагонзавода
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На Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в распоряжение российской армии. В мероприятии, в частности, приняли участие руководители и работники предприятия. 

«Уралвагонзавод в рамках государственного оборонного заказа поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. Подготовка и освоение серийного производства бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Танк Т-90М является наиболее совершенной машиной в семействе Т-90 и самой приспособленной к действиям в условиях современного боя. Как рассказали в пресс-службе предприятия, в ходе работ была полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть.

Танк превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Сухопутные войска ВС РФ запланировано поступление более 400 единиц бронетанковой техники. В Минобороны России отметили, что предприятия ОПК передадут в войска современные и модернизированные образцы бронетанковой техники.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Дмитрий Долгов

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