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Власти Мали заявили, что «поддерживаемые Западом» офицеры на прошлой неделе пытались совершить государственный переворот. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Попытка была сорвана благодаря бдительности и профессионализму Сил обороны и безопасности Мали», - рассказал официальный представитель правительства Абдула Майги.

Утверждается, что попытка госпереворота была совершена в ночь с 11 на 12 мая. Власти страны начали расследование случившегося, и подозреваемые в совершении преступления предстанут перед судом.

Летом 2021 года временный президент Мали Ассими Гоита подвергся нападению с ножом. Утверждалось, что двое мужчин напали на Гоиту с ножом. Инцидент, по сообщению СМИ, произошел во время молитвы в большой мечети в Бамако