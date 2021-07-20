СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

Временный президент Мали Ассими Гоита подвергся нападению с ножом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что двое мужчин напали на Гоиту с ножом. Инцидент, по сообщению агенства, произошел во время молитвы в большой мечети в Бамако.

Напомним, что Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гойту временным президентом страны.

Также ранее президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил о своей отставке.