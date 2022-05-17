Армия Механик-водитель БТР рассказал, как работают рембаты в ходе спецоперации на Украине Один из масштабных пунктов по ремонту боевой техники ВС РФ развернут в Херсонской области. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Значение полевых ремонтных мастерских для боевой техники, участвующей в специальной военной операции на Украине, невозможно переоценить. Об этом «Звезде» рассказал механик-водитель БТР Кирилл. Со слов военнослужащего ВС РФ, благодаря своевременному ремонту, техника находится в состоянии готовности и экипаж может решать поставленные перед ним боевые задачи. «Конечно, какие-то маленькие проблемы мы устраняем сами, доливаем масло, например. Но рембат очень важен, потому что в полях мы серьезный ремонт не сделаем сами, а благодаря им боевая машина всегда на ходу и мы можем дальше выполнять боевые задачи», - рассказал Кирилл. Один из масштабных ремонтных пунктов оборудован в Херсонской области. Опытные мастера работают круглосуточно и способны вернуть в строй любую гусеничную или колесную технику. На самые сложные работы уходит не больше суток. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика