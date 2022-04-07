Врачеватели брони: как восстанавливают поврежденную в ходе спецоперации на Украине технику

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Военная техника, которая получает повреждения во время спецоперации на Украине, буквально за считанные дни становится на колеса и возвращается в бой. За это отвечает ремонтная бригада. Бронетранспортер, что угодил в ремонтную зону, первым прорвал засаду националистов на одном из гуманитарных коридоров. Группа противника разбита, экипаж цел. Подобную историю можно рассказать почти про каждую из машин в этой зоне.

«Была эвакуирована машина из зоны боевых действий. Было пробито колесо. Сейчас забортируем и заменим», - рассказал командир отделения ремонтной роты автомобильной техники Федор К.

В этой ремонтной зоне техобслуживание может получить практически любая военная техника. Здесь и диски на колесах меняют, и боевые повреждения латают. Местоположение таких зон строго засекречено. Ремонтные комплексы полностью мобильны, в считанные часы их можно развернуть в любой местности. Ремонтная рота способна работать в самых сложных условиях.

Эти роты хоть и называют тыловыми, но по факту они и тут, и там. Сами эвакуируют технику из зоны боевых действий, зачастую с риском, сами возвращают к жизни. Словно врачи. У этого БТР сердце забарахлило - поставили новый двигатель. А этому танку нужна полная диагностика - пришло время планового техобслуживания: то есть его почти разберут и соберут заново. Тысячи деталей.

«Весь ремонт проходит быстро. Я думаю, дня три нам хватит. Танки новые. Были получены недавно и сильно не пострадали», - сказал наводчик-оператор Никита.

Под ногами вьется фронтовой друг. Зевс, называют его военнослужащие, прибился к роте на одном из маршей. Он тут уже каждый взвод изучил. Знает, где приводы ремонтируют - там всегда угостят тушенкой. А вот пост по ремонту электроники лучше не беспокоить - бойцам некогда, работа кропотливая.

«Ну, он как талисман, может быть», - смеется заместитель командира Дмитрий Н.

Большая часть техники замаскирована в лесу так, что и с земли то не с первого взгляда различишь. Здесь же и готовые встать в строй машины. Они отправятся дальше служить своим экипажам.